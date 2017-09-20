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В Екатеринбурге иномарка протаранила реанимобильСегодня в 14:27

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На ВИЗе.

Днем 20 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Мельникова столкнулись Renault Sandero и реанимобиль. Фото с места происшествия в соцсеть "ВКонтакте" выложили очевидцы.

"Реанимацию не пропустила.. Однако водителю Сандеро плохо будет, если Реанимация с сиреной ехала", "Не успели заборчики новые поставить, как все, кранты", "Обновили новую дорогу! С почином обновленную ул.Татищева!", - пишут горожане в паблике "Типичный Екатеринбург" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что повреждено только железо, пострадавших нет.

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