На ВИЗе.

Днем 20 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Мельникова столкнулись Renault Sandero и реанимобиль. Фото с места происшествия в соцсеть "ВКонтакте" выложили очевидцы.

"Реанимацию не пропустила.. Однако водителю Сандеро плохо будет, если Реанимация с сиреной ехала", "Не успели заборчики новые поставить, как все, кранты", "Обновили новую дорогу! С почином обновленную ул.Татищева!", - пишут горожане в паблике "Типичный Екатеринбург" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что повреждено только железо, пострадавших нет.