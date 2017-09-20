На "зебре".

Утром 20 сентября 2017 года в Березниках на пешеходном переходе недалеко от роддома автомобиль сбил беременную женщину. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

"На моих глазах сбили, женщина за рулем", "Удар был, потом девушка на боку лежала, я еще подумала, что не дай Бог беременная., там роддом рядом. Скорая очень быстро приехала", "Девушка жива. было подозрение на перелом ноги. не подтвердилось. малыш цел, опасности не выявили. сейчас в род.доме на обследовании", - пишут очевидцы в группе "Типичные Березники" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в ГИБДД города на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.