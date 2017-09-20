×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


СКР прекратил дело о гибели екатеринбурженки в авиакатастрофеСегодня в 18:26

  • Текст

Под Соль-Илецком.

Следователи прекратили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Оренбургской области, в котором разбились пилот и его 59-летняя пассажирка из Екатеринбурга.

Экспертиза показала, что пилот не допускал никаких нарушений правил безопасности, а самолет был исправен. Вероятнее всего, у него случился сердечный приступ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Авиакатастрофа произошла 28 июня 2016 года около 20.20 недалеко от поселка Елшанка (Соль-Илецкий район), куда екатеринбурженка приехала отдыхать. Самолет "Элитар-202" совершал тренировочный полет. Он пробыл в воздухе не более двух минут - поднялся примерно на 50 метров, сделал разворот, а затем упал и загорелся. Пилот и его спутница погибли на месте.

Ранее по теме:
Екатеринбурженка погибла при крушении самолета под Соль-Илецком

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×