Под Соль-Илецком.

Следователи прекратили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Оренбургской области, в котором разбились пилот и его 59-летняя пассажирка из Екатеринбурга.

Экспертиза показала, что пилот не допускал никаких нарушений правил безопасности, а самолет был исправен. Вероятнее всего, у него случился сердечный приступ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Авиакатастрофа произошла 28 июня 2016 года около 20.20 недалеко от поселка Елшанка (Соль-Илецкий район), куда екатеринбурженка приехала отдыхать. Самолет "Элитар-202" совершал тренировочный полет. Он пробыл в воздухе не более двух минут - поднялся примерно на 50 метров, сделал разворот, а затем упал и загорелся. Пилот и его спутница погибли на месте.

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