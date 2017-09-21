В хирургическом отделении.

Пациенты Краснотурьинской городской больницы пожаловались на потоп в хирургическом отделении. На фотографиях, размещенных в группе "Мобильный репортер (г. Краснотурьинск)" в соцсети "ВКонтакте", видно, что в больничном коридоре между каталками для сбора воды размещено более десятка ведер и тазиков. Судя по всему, она течет с потолка.

"Здравствуйте! Это городская больница 1 хирургическое отделение!!! Все бежит, примите какие-нибудь меры!!!", - такое сообщение оставил анонимный пользователь (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В горбольнице "Уралинформбюро" отказались оперативно комментировать происходящее. "Вся информация – только через письменный запрос", - заявил и.о. главного врача Андрей Мальков.

Стоит отметить, что в феврале 2016 года горбольница Краснотурьинска уже переживала масштабный потоп. Пострадал четвертый этаж, на котором располагается отделение хирургии.



Фото: "Мобильный репортер (г. Краснотурьинск)" / vk.com