Полиция ищет очевидцев.

В ночь на 21 сентября 2017 года в Екатеринбурге на парковке около дома №25 на улице Фролова полыхали 4 иномарки. BMW и Range Rover выгорели полностью, у Nissan и Toyota повреждены кузова.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение в дежурную часть поступило в 04.09. Полицейские опросили владельцев авто. Пока никто из них не написал заявлений.

В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция просит откликнуться очевидцев возгорания и позвонить по телефону: (343) 356-42-09.