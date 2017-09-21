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Главного свидетеля дела о пытках в тагильской ИК-5 вывезли в СибирьСегодня в 11:30

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Сообщил правозащитник.

Правозащитник Егор Бычков заявил, что главного свидетеля уголовного дела о пытках в нижнетагильской ИК-5 Фаруха Бердиева увезли из Свердловской области.

"Информация по Фаруху Бердиеву подтвердилась. Его нет в СИЗО-1 Екатеринбурга. Убыл красноярским этапом. Об этом мне сообщили сейчас члены ОНК, которые сегодня ходили в СИЗО-1. Напомню, что СК выдал ФСИН постановление о том, что Бердиев должен находиться в Екатеринбурге для проведения следственных действий. На этой неделе его планировали допросить по делу о пытках в тагильской ИК-5. Вот так демонстративно ФСИН показал СК фигушку и спрятал ключевого свидетеля по делу. Ждем реакции. Неужели СК проглотит?" - написал на своей странице в Facebook Бычков (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В следственном комитете воздержались от комментариев.

Как ранее писало "Уралинформбюро", сообщения о пытках и вымогательствах в ИК-5 появились в конце мая 2017 года. Фарух Бердиев заявил, что вспорол себе живот, чтобы прекратить издевательства надзирателей. В июне следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ). В сентябре оно было передано из Тагилстроевского следственного отдела в региональное управление.

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