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В Прикамье третьи сутки ищут 14-летнего школьникаСегодня в 12:52

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Он не вернулся с прогулки.

В Пермском крае третьи сутки ищут 14-летнего Вениамина Дворникова. Школьник ушел на прогулку в деревне Сухобизяка (Кукуштанское сельское поселение) вечером 19 сентября и не вернулся. Родители обратились в полицию утром следующего дня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Информацию о пропаже подростка размещают в соцсетях. Известно, что в день исчезновения Вениамин помогал родителям в огороде. Затем он отпросился погулять на пару часов, с тех пор его не видели.

Рост подростка 150 сантиметров. Он был одет в темные штаны и олимпийку, на ногах у него была спортивная обувь, на голове - вязаная шапка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Вениамина, просят позвонить по телефону 02.

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