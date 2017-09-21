Еще один пострадал.

На стройплощадке в поселке Сабетта (Ямальский район) погиб рабочий ООО "Велесстрой", его коллега получил травмы.

Инцидент произошел еще 12 сентября 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас. При накачивании колеса автомобиля-бетоносмесителя разорвалась шина. В стороны разлетелись замочные и бортовые кольца. Пострадали стоявшие рядом 46-летний водитель и 35-летний стропальщик. Последний от полученных травм скончался.

В настоящее время проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.