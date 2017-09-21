На трассе.

20 сентября 2017 года на трассах Челябинской области произошли две смертельные аварии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На 1553-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" неустановленный автомобиль сбил 51-летнего мужчину и скрылся. Пешеход скончался на месте. В настоящее время виновника аварии разыскивают.

Еще один мужчина погиб под колесами Fiat на 41-м километре трассы Челябинск - Новосибирск. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Его личность не установлена.