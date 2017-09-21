Пострадала девушка.

В ночь на 21 сентября 2017 года в Челябинске на улице Игуменке Ford Focus протаранил бордюр и металлический забор, после чего встал на крышу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением. Пострадала его 22-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали.