В Челябинске иномарка протаранила забор и встала на крышуСегодня в 14:11
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Пострадала девушка.
В ночь на 21 сентября 2017 года в Челябинске на улице Игуменке Ford Focus протаранил бордюр и металлический забор, после чего встал на крышу.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением. Пострадала его 22-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали.
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