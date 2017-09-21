О причинении тяжкого вреда.

В Сургуте по факту нападения собаки на 2-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ С КР.

Инцидент произошел 9 сентября 2017 года на детской площадке по улице Мечникова. Пробегающая собака вцепилась в лицо малыша. Ребенок получил серьезную травму.

Следует отметить, что на шее пса был ошейник. Местные жители утверждают, что его на шею животного одели зоозащитники, чтобы предотвратить отлов собаки. Сейчас следователи выясняют, действительно ли пес бездомный. Если это подтвердится, ответственность понесут должностные лица, ответственные за организацию отлова бродячих собак.

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