Его выдали сотрудники мастерской.

В Свердловской области задержали водителя грузовика, который насмерть сбил 26-летнего пешехода на 43-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск.

Авария произошла в ночь на 21 сентября 2017 года. Молодой человек шел по проезжей части в направлении Березовского, когда на него наехал неустановленный автомобиль. Водитель скрылся.

Полицейские проверили все грунтовые примыкания дорог, улицы и дворы поселков Лосиный, Ключевск, Монетный, а также территории автопредприятий, где могла находиться машина. Именно с одного из предприятий поступила информация о разыскиваемом автомобиле, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

Вскоре был задержан владелец - 36-летний мужчина. Он пояснил, что не заметил пешехода. В настоящее время она дает пояснения по факту ДТП. За оставление места аварии его ждет арест до 15 суток или лишение прав.

По факту ДТП будет проведено следствие, которое установит степень виновности водителя.