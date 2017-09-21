×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге ОМОН нагрянул на овощебазу №4Сегодня в 17:11

  • Текст

Задержаны 167 человек.

21 сентября 2017 года полицейские и сотрудники ОМОНа нагрянули с проверкой на скандально известную екатеринбургскую овощебазу №4. В дежурную часть доставили 167 мигрантов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 20 задержанных привлекли к административной ответственности. Кроме того, возбуждено 3 уголовных дела за подделку документов.

Следует отметить, что сегодняшний рейд был плановым. Его цель - выявить нарушения в сфере миграционного законодательства. Всего в ходе подобных рейдов было проверено более 1000 иностранцев, возбуждено 23 уголовных дела.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×