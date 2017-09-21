Задержаны 167 человек.

21 сентября 2017 года полицейские и сотрудники ОМОНа нагрянули с проверкой на скандально известную екатеринбургскую овощебазу №4. В дежурную часть доставили 167 мигрантов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 20 задержанных привлекли к административной ответственности. Кроме того, возбуждено 3 уголовных дела за подделку документов.

Следует отметить, что сегодняшний рейд был плановым. Его цель - выявить нарушения в сфере миграционного законодательства. Всего в ходе подобных рейдов было проверено более 1000 иностранцев, возбуждено 23 уголовных дела.