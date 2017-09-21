В Прикамье на пляже нашли груду человеческих костейСегодня в 17:50
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Проводится проверка.
В селе Слудки (Ильинский район) местные жители обнаружили на берегу водоема груду человеческих костей.
"В полицию поступило обращение, сейчас проводится проверка", - коротко прокомментировали ситуацию "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Есть предположение, что кости могли появится на берегу из-за размытия кладбища.
Следует напомнить, что аналогичный инцидент произошел в селе Бронниково (Тобольский район). Рыбаки нашли на берегу Иртыша груду костей и черепов. Спустя некоторое время останки собрали и перезахоронили.
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