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В Прикамье на пляже нашли груду человеческих костейСегодня в 17:50

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Проводится проверка.

В селе Слудки (Ильинский район) местные жители обнаружили на берегу водоема груду человеческих костей.

"В полицию поступило обращение, сейчас проводится проверка", - коротко прокомментировали ситуацию "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Есть предположение, что кости могли появится на берегу из-за размытия кладбища.

Следует напомнить, что аналогичный инцидент произошел в селе Бронниково (Тобольский район). Рыбаки нашли на берегу Иртыша груду костей и черепов. Спустя некоторое время останки собрали и перезахоронили.

Ранее по теме:
Найденные на берегу Иртыша человеческие останки перезахоронили

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