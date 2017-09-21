×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Ростове-на-Дону горит 10-этажный отель - есть погибшиеСегодня в 18:09

Пламя охватило 840 "квадратов".

Днем 21 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону загорелась гостиница Torn House на улице Семашко. Огонь охватил все 10 этажей здания.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пламя бушует на 840 "квадратах". Также сгорело семь припаркованных машин. В настоящее время пожар локализован. На месте работают 75 человек и 25 единиц техники.

Известно о двух погибших. Информация о пострадавших уточняется.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
страх и ужас Сегодня в 18:40

Опять теплоутеплитель загорелся? у нас во дворе садик ремонтируют, обшивают теплоутеплителем и сверху плитами. А вдруг кто подожгёт? Вот что за мода такая пошла-здания обшивать теплоутеплителями. которые горят как вата. Видимо, всё пытаются на теплоснабжении экономить. Вот и там в Ростове-на-Дону, видать, доэкономились . Страшно это, не хочу жить и работать в таких современных домах, лучше буду жить в старом советском доме.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×