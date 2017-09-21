Пламя охватило 840 "квадратов".

Днем 21 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону загорелась гостиница Torn House на улице Семашко. Огонь охватил все 10 этажей здания.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пламя бушует на 840 "квадратах". Также сгорело семь припаркованных машин. В настоящее время пожар локализован. На месте работают 75 человек и 25 единиц техники.

Известно о двух погибших. Информация о пострадавших уточняется.