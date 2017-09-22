Его сняли спасатели.

В Екатеринбурге 7-летний мальчик забрался на козырек балкона пятого этажа. Его сняли спасатели.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел в доме на проспекте Космонавтов. Мать мальчика ушла на работу, а отца-военного подняли по тревоге. Оставшись один дома, ребенок вылез из окна балкона. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушным гражданам и слаженным действиям спеслужб.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что ребенка снимали с козырька с помощью альпинистского снаряжения. "Проникнув на чердак, один из спасателей спустился по веревке вниз к мальчику, двое других спасателей страховали ребенка: один на балконе четвертого этажа, другой при участии прохожих натянул под балконом одеяло", - рассказали в ведомстве.

В отношении 29-летней матери мальчика составлен административный протокол о ненадлежащем воспитании.