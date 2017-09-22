×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале мотоциклист протаранил деревоСегодня в 09:36

  • Текст

Он погиб.

Вечером 21 сентября 2017 года на 8-м километре автодороги Кукса - Нязепетровск мотоцикл "Урал" вылетел с дороги и протаранил дерево.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Южному Уралу, 25-летний байкер не справился с управлением. Его доставили в больницу с многочисленными травмами, где он скончался через некоторое время.

Следует отметить, что у мотоциклиста не было водительских прав.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×