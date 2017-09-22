Он погиб.

Вечером 21 сентября 2017 года на 8-м километре автодороги Кукса - Нязепетровск мотоцикл "Урал" вылетел с дороги и протаранил дерево.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Южному Уралу, 25-летний байкер не справился с управлением. Его доставили в больницу с многочисленными травмами, где он скончался через некоторое время.

Следует отметить, что у мотоциклиста не было водительских прав.