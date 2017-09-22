Еще один человек пострадал.

Поздним вечером 21 сентября 2017 года на 1642-м километре федеральной трассы М5 "Урал" (Челябинская область) лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и фура Mercedes.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, на встречную полосу при обгоне выехал 42-летний водитель легковушки. При этом на данном участке обгон был запрещен.

37-летняя пассажирка "десятки" скончалась на месте. Виновник аварии получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.