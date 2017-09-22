Перекрыв несколько полос.

Утром 22 сентября 2017 года в Челябинске на улице Каслинской при повороте на Новомеханическую перевернулась фура. Большегруз перекрыл несколько полос, скопилась длинная пробка в обе стороны. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД "Уралинформбюро" не удалось. По всей вероятности, в ДТП никто не пострадал.