Которая переходила на зеленый.

Вечером 21 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Победы водитель Chevrolet Niva при сбил 10-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу на зеленый свет, а внедорожник поворачивал налево с улицы Ильича.

Девочку госпитализировали с переломами челюсти и носа, сообщили "Уралинформбюро" в городской ГИБДД. Виновник аварии пояснил, что не заметил ребенка.

По факту аварии проводится проверка.