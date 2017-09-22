×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Озерске рухнула стена детской поликлиникиСегодня в 11:14

  • Текст

По вине строителей.

21 сентября 2017 года в Озерске рухнула стена детской поликлиники на проспекте Победы. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

"В Озерске произошло ЧП: в детской поликлинике обрушилась опорная стена и часть потолка. Выяснилось, что строители, нанятые центральной медико-санитарной частью (ЦМСЧ), не выполнили требования безопасности при выполнении строительных работ", - написали горожане в группе "Мы с "Маяка" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В результате ЧП никто не пострадал.

Происшествие возмутило депутата Госдумы РФ от Челябинской области Владимира Бурматова. "Ситуация безобразная и абсолютно недопустимая. Под угрозу могли быть поставлены жизни людей", - написал он на своей странице в Instagram.

Бурматов сообщил, что поликлиника относится к ФМБА (Федеральному медико-биологическому агентству). Народный избранник уже направил запросы в надзорные ведомства с требование провести проверку.

"В ближайшее время на месте проведем совещание по восстановлению здания с привлечением всех сторон. Параллельно занимаемся проработкой вопроса финансирования реконструкции здания. До конца года надо решить. Очень серьезные вопросы к руководству центральной медико-санитарной части ФМБА. Работаем в контакте с администрацией города и комбината "Маяк". Получил обращение с просьбой включиться в решение проблемы от председателя собрания депутатов Озерска. Беру вопрос на контроль", - написал депутат.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×