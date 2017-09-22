По вине строителей.

21 сентября 2017 года в Озерске рухнула стена детской поликлиники на проспекте Победы. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

"В Озерске произошло ЧП: в детской поликлинике обрушилась опорная стена и часть потолка. Выяснилось, что строители, нанятые центральной медико-санитарной частью (ЦМСЧ), не выполнили требования безопасности при выполнении строительных работ", - написали горожане в группе "Мы с "Маяка" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В результате ЧП никто не пострадал.

Происшествие возмутило депутата Госдумы РФ от Челябинской области Владимира Бурматова. "Ситуация безобразная и абсолютно недопустимая. Под угрозу могли быть поставлены жизни людей", - написал он на своей странице в Instagram.

Бурматов сообщил, что поликлиника относится к ФМБА (Федеральному медико-биологическому агентству). Народный избранник уже направил запросы в надзорные ведомства с требование провести проверку.

"В ближайшее время на месте проведем совещание по восстановлению здания с привлечением всех сторон. Параллельно занимаемся проработкой вопроса финансирования реконструкции здания. До конца года надо решить. Очень серьезные вопросы к руководству центральной медико-санитарной части ФМБА. Работаем в контакте с администрацией города и комбината "Маяк". Получил обращение с просьбой включиться в решение проблемы от председателя собрания депутатов Озерска. Беру вопрос на контроль", - написал депутат.