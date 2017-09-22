Во время занятий на мяче.

Ленинский райсуд Тюмени взыскал 220 тысяч рублей с детсада №85, где получила травму 6-летняя девочка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, инцидент произошел в феврале 2017 года на занятии физкультурой. Малышка упала с гимнастического мяча "с рогами". Она получила перелом трех позвонков.

Установлено, что причиной травмы стало нарушение должностных обязанностей инструктором по физкультуре. Он не обеспечил должный контроль за детьми и не страховал девочку при занятии на мяче.