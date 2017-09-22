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Из Госдумы РФ вынесли хамонСегодня в 16:27

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Депутаты вне подозрений.

В Госдуме Российской Федерации проверяют информацию о пропаже хамона с прошедшей недавно выставки-презентации Ставропольского края. В управлении госслужбы и кадров уверены, что к исчезновению деликатеса сотрудники нижней палаты парламента не причастны, передает "Уралинформбюро".

Источник в управлении сообщил "Интерфаксу", что похитителей хамона уже ищут.

Выставка-презентация проходила в холле между старым и новым зданиями Государственной думы с 11 по 15 сентября 2017 года. Ставропольский край представил продукты собственного производства: фрукты, мясо и молочные изделий. Также посетителей угощали черной икрой.

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