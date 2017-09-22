В туалете.

Днем 22 сентября 2017 года в екатеринбургском торговом центре "Глобус" умер мужчина. Труп нашли в туалете.

"Сейчас я в Глобусе, труп в мужском туалете, дверь закрыта и стоит охранник перед дверью", - написала Варвара Короткевич в группе "Инцидент. Екатеринбург" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили "Уралинформбюро", что признаков насильственной смерти на теле мужчины нет. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.