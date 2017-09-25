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В Сирии погиб российский генералСегодня в 08:24

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В результате обстрела террористов.

В ходе операции по освобождению сирийского города Дэйр-эз-Зор погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов, сообщает Минобороны РФ.

Генерал-лейтенант получил смертельное ранение от разрыва мины в результате внезапного минометного обстрела боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство", уточняет "Интерфакс". Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дэйр-эз-Зор. Командование представило погибшего "к высокой государственной награде посмертно".

По официальным данным, в Сирии с начала российской военной операции погибли 37 военнослужащих. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", среди погибших - екатеринбуржцы Алексей Бучельников и Вадим Магамуров.

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