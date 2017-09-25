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В Богдановиче сгорела "Монетка"Сегодня в 08:43

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Магазины сети ждут проверки.

В ночь на 25 сентября 2017 года в Богдановиче сгорел магазин "Монетка" на улице Первомайской.

"На площади 300 квадратных метров сгорели кровля, торговое оборудование, продукты, повреждены стены здания магазина", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

На месте работали 14 человек и 5 единиц техники. Пожар тушили почти 2 часа.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. Вероятно, произошло короткое замыкание в холодильном устройстве. Руководству торговой сети поручено провести проверку во всех магазинах.

Фото: Иван Гринберг, vk.com

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