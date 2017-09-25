Его личность устанавливается.

Ранним утром 25 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Таватуйской в районе остановки автобус ПАЗ (маршрут №014) сбил пешехода, который стоял на проезжей части. Мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, автобус был не на маршруте. Обстоятельства аварии выясняются.