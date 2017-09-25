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Свердловчанин "заминировал" село из любопытстваСегодня в 09:34

  • Текст

Ему грозит 3 года.

В Сухом Логу задержали 25-летнего местного жителя, который "заминировал" здание в селе Светлом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о бомбе поступило в органы внутренних дел 22 сентября 2017 года в 00.10. На место выезжала следственно-оперативная группа, однако никаких опасных предметов обнаружено не было.

По горячим следам установили личность звонившего. Он пояснил, что будучи пьяным решил проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы. В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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