Екатеринбурженка погибла в горах БашкирииСегодня в 09:48
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Она сорвалась с хребта.
Двое екатеринбуржцев сорвались с горного хребта Инзерские зубчатки в Башкирии. 25-летняя девушка скончалась на месте, 31-летний мужчина госпитализирован в больницу Белорецка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Трагедия произошла днем 23 сентября 2017 года. Четверо туристов из Екатеринбурга совершали подъем на хребет. Двое из них сорвались при спуске.
Организована доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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