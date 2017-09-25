Спасаясь от огня.

Вечером 24 сентября 2017 года в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на Волгоградской. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе двоих детей, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании квартиры на 7 этаже поступило в 16.06. Огнеборцы разделились на две группы: одна забралась в квартиру через балкон, другая взломала входную дверь. Пламя охватило 10 "квадратов". Пожар удалось потушить за 20 минут.

В момент возгорания в квартире находились четыре человека: супруги, их полугодовалый ребенок и подруга семьи. "Со слов отца ребенка, они выпивали, и в какой-то момент спиртное от сигареты вспыхнуло. Мужчина спустился вниз по балкону к соседям, и жена передала ему ребенка, так как выход из квартиры уже был заблокирован огнем. После гражданин хотел спустить женщин, но они сорвались и упали с балкона 7-го этажа. Сейчас обе госпитализированы. Жизням ребенка и отца ничего не угрожает", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В отношении главы семейства возбуждено административное дело по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). В настоящее время полицейские опрашивают соседей семьи.