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В лобовом ДТП под Красноуфимском пострадали 3 человекаСегодня в 10:47

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Все госпитализированы.

Вечером 24 сентября 2017 года на 3-м километре автодороги Красноуфимск - Шиловка лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2115.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 32-летний водитель иномарки. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перлом правой голени и закрытый перелом левой голени. У его пассажира диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.

Также пострадал 45-летний водитель отечественной легковушки. Он получил сотрясение мозга и открытый перелом голени.

Все трое госпитализированы.

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