Погиб человек.

Вечером 24 сентября 2017 года в Тобольске на улице Дзираева столкнулись Mazda и фура "Урал".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, водитель большегруза попытался развернуться в месте, где этот маневр запрещен. В это время в машину врезалась иномарка.

32-летний водитель Mazda госпитализирован с тяжелыми травмами, его 30-летний пассажир скончался на месте.