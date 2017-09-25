Концерт пришлось отложить.

24 сентября 2017 года в Москве из-за сообщения о бомбе была эвакуирована гостиница "Космос", где проходил концерт "Уральских пельменей".

"Накануне был сорван концерт-съемка программы. Несмотря на форс-мажор, участниками шоу "Уральские Пельмени" было принято решение все-таки провести концерт. Он состоится сегодня, 25 сентября. Место и время то же - БКЗ "Космос"", - написали организаторы на странице коллектива в Facebook.

...смешного мало..опять заминировали Космос...а что делать...мы все целы и невредимы... Публикация от Исаев Сергей (@isaevsergey) Сен 24 2017 в 11:33 PDT

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", российские мегаполисы накрыла волна телефонных минирований. Ежедневно с начала сентября в правоохранительные органы крупных городов поступают сообщения о бомбах в торговых центрах, школах, вузах, вокзалах, административных зданиях. Атакам лжеминеров подверглось более двух десятков мегаполисов, среди которых Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Москва и другие.

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