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В Москве "заминировали" гостиницу с "Уральскими пельменями"Сегодня в 12:08

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Концерт пришлось отложить.

24 сентября 2017 года в Москве из-за сообщения о бомбе была эвакуирована гостиница "Космос", где проходил концерт "Уральских пельменей".

"Накануне был сорван концерт-съемка программы. Несмотря на форс-мажор, участниками шоу "Уральские Пельмени" было принято решение все-таки провести концерт. Он состоится сегодня, 25 сентября. Место и время то же - БКЗ "Космос"", - написали организаторы на странице коллектива в Facebook.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", российские мегаполисы накрыла волна телефонных минирований. Ежедневно с начала сентября в правоохранительные органы крупных городов поступают сообщения о бомбах в торговых центрах, школах, вузах, вокзалах, административных зданиях. Атакам лжеминеров подверглось более двух десятков мегаполисов, среди которых Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Москва и другие.

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