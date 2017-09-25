И разъехались по домам.

Тело погибшего на перевале Дятлова 58-летнего туриста из Кемерово доставили в Ивдель 22 сентября 2017 года.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчина входил в состав группы из 7 человек, которые прибыли на перевал Дятлова из разных регионов России. При этом туристы не уведомили о походе спасательные службы.

По предварительным данным, 18 сентября сибиряку внезапно стало плохо и он скончался. Его спутники сообщили о случившемся в Единую дежурно-диспетчерскую службу и вернулись в Ивдель, откуда разъехались по домам.

Спасатели несколько дней не могли добраться до тела из-за труднодоступности местности. В настоящее время труп направлен на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

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