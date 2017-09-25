На "зебре".

Вечером 24 сентября 2017 года в Челябинске на улице 40-летия Победы автобус ПАЗ сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Она получила легкие травмы, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

В этот же день на улице Дарвина ВАЗ-2110 наехал на "зебре" на 65-летнюю женщину. Ее госпитализировали.