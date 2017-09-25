Еще один человек пострадал.

24 сентября 2017 года в Соликамске перевернулся ВАЗ-211099, в котором ехали три человека.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 24-летний водитель легковушки выехал на встречку и не справился с управлением. Он и его 39-летний пассажир скончался на месте. 26-летнего пассажира госпитализировали.

Следует отметить, что виновник аварии ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.