Их спустили и доставили в полицию.

В столице Урала гвардейцы задержали двух молодых людей, забравшихся на телебашню на улице Луначарского. 25 сентября 18-летние юноши поднялись на высоту ради эффектных селфи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. Охранники теле-радио компании "Урал", заметив "спайдерменов", нажали тревожную кнопку.

Когда молодые люди спустились, их уже ждал наряд. Юноши добровольно сдались правоохранителям. Задержанных доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.