Еще один пострадал.

Утром 25 сентября 2017 года на 1814-м километре трассы М5 "Урал" (Чебаркульский район) лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и ВАЗ-2110.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 54-летний водитель "Калины". Он и его пассажирка скончались на месте. Также погиб 65-летний водитель "десятки", его пассажирку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Спустя некоторое время в этом же месте произошла еще одна авария. Водитель фуры Scania увидел впереди ДТП и попытался затормозить. В него сзади врезался небольшой грузовик Ford. В этой аварии никто не пострадал.