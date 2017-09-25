Екатеринбургские детсады ушли в "холодный карантин"Сегодня в 18:14
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Их обещают подключить во вторник.
Детские сады на улицах Бебеля, Черепанова и Опалихинской, закрытые 25 сентября из-за низкой температуры в помещениях, решено подключить к теплу раньше графика. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.
Ранее стало известно, что из-за низкой температуры часть дошкольных учреждений микрорайона Заречного пришлось временно закрыть. В детском саду №248, куда "Уралинформбюро" обратилось за комментариями, подтвердили эту информацию.
"Тепло должны были по графику дать на этой неделе. Почему не дают, не знаем, — сообщили сотрудники садика. — А с пятницы еще и горячей воды нет. Дети моются ледяной водой. Температура в помещении ниже 10 градусов! Мы просто поставили родителей перед фактом, что садик не может работать в таких условиях".
По словам собеседников агентства, такая же ситуация сложилась и в других дошкольных учреждениях микрорайона. Так ли это на самом деле, сказать сложно: в большинстве детских садов телефоны молчали. Однако в детском саду №128 на улице Опалихинской подтвердили,что планируют закрыться во вторник по той же причине: холод в помещениях.
"Весь микрорайон Заречный по графику должны были подключить на четвертом этапе, то есть с 28 по 30 сентября. Но мы решили начать подключения с завтрашнего дня, и детские сады в первую очередь", — заверили сотрудники пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании.
По словам энергетиков, на их адрес поступают жалобы на отсутствие тепла не только из детских садов Заречного. Аналогичная ситуация сложилась и на Вторчермете, где из-за холода перестали работать садики на улицах Селькоровской и Агрономической.
"Там за подачу тепла отвечают две ведомственных котельных, — пояснили представители ЕТК, — На данный момент они еще не запушены". Холодно и в детском саду № 3 на улице Куйбышева, хотя этот район на прошлой неделе был подключен к отоплению. Причина — неполадки на теплообменнике, которые уже устранены специалистами теплосетевой компании.
Следует добавить, что сбои в подаче тепла наблюдаются и в других районах Екатеринбурга. Например, на улице Серафимы Дерябиной несколько домов до сих пор стоят с холодными батареями, хотя по графику должны были "утеплиться" еще на прошлой неделе.
"Там при пуске произошло повреждение на тепломагистрали", — сообщили в пресс-службе ЕТК, пообещав, что до вечера 25 сентября ремонтные работы на этом участке будут завершены, и жители улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна получат долгожданное тепло.
В данный момент в Екатеринбурге завершается второй этап отопительного сезона. По данным пресс-службы городской администрации, к этому моменту получили отопление 2960 многоквартирных домов, 107 общеобразовательных школ, 253 детских сада и 79 больниц.
Со вторника, 26 сентября, стартует третий этап, в ходе которого тепло придет в жилые дома и соцобъекты, расположенные в квадратах улиц Татищева-Халтурина-Готвальда-Стрелочников-Луначарского-проспект Ленина, Амундсена-Московская-Объездная, а также на Эльмаше, в районе цирка и СДЮШОР "Юность".
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