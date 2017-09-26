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В Нижнем Тагиле неделю ищут 16-летнего подросткаСегодня в 08:55

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Он не вернулся из школы.

Полицейские Нижнего Тагила неделю ищут 16-летнего Илью Наливайко. Вечером 20 сентября 2017 года подросток ушел из школы №45, но до дома не дошел. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Последний раз школьника видели на следующий день в районе кинотеатра "Родина". Следует отметить, что Илья ранее неоднократно уходил из дома, он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Рост подростка 160-165 сантиметров, он худощавого телосложения. Особая примета - родинка под нижней губой.

В день исчезновения Илья был одет в трикотажную коричневую кофту, синие брюки, синюю куртку. На ногах у него были кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении школьника, просят позвонить по телефонам: 8(3435) 47-71-02, 43-15-59 - дежурная часть, 8(3435) 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних или на линию 02.

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