Его госпитализировали.

Днем 25 сентября 2017 года в Миассе на улице Ялтинской получил серьезные травмы 11-летний "зацепер". Он упал с технологической лестницы троллейбуса во время движения. Школьника госпитализировали, сообщила "Уралинформбюро" инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

В этот же день пострадал еще один ребенок. На улице Менделеева Fiat Albea сбил 4-летнюю девочку, которая находилась на проезжей части. Малышку госпитализировали.