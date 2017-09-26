Пьяный ямалец снес столб - пострадала школьницаСегодня в 10:14
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И молодой человек.
25 сентября 2017 года в Ноябрьске на перекрестке Киевской - Ясной - Первомайской 19-летний водитель Renault протаранил металлический столб.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, виновник аварии был пьян и не справился с управлением. Пострадали его пассажиры - 14-летняя девочка и 20-летний молодой человек. Они госпитализированы с различными травмами.
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