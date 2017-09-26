И молодой человек.

25 сентября 2017 года в Ноябрьске на перекрестке Киевской - Ясной - Первомайской 19-летний водитель Renault протаранил металлический столб.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, виновник аварии был пьян и не справился с управлением. Пострадали его пассажиры - 14-летняя девочка и 20-летний молодой человек. Они госпитализированы с различными травмами.