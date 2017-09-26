Они ехали в "Газели".

Поздним вечером 25 сентября 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Светлореченской и Объездной столкнулись Lada Largus и "Газель", в кузове которой перевозились телята.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал водитель универсала - он проехал на красный свет. В ДТП никто не пострадал.

По имеющимся данным, телят везли в Башкирию из Томской области.