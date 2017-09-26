×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Златоусте автоледи ответит за гибель 3-летнего мальчикаСегодня в 12:17

  • Текст

Ей грозит 5 лет колонии.

В отношении 58-летней автоледи из Златоуста возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла вечером 28 августа 2017 года на улице Профсоюзов. Подозреваемая за рулем Kia Sportage выезжала из двора. Она сбила 16-летнюю девочку и 3-летнего мальчика, которые переходили дорогу в неположенном месте. Малыша госпитализировали, 2 сентября от полученных травм он скончался.

Автоледи грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
В Златоусте автоледи сбила двух детей

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Развязка свердловского бездорожья

Развязка свердловского бездорожья

Пройдет по плану.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×