Ей грозит 5 лет колонии.

В отношении 58-летней автоледи из Златоуста возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла вечером 28 августа 2017 года на улице Профсоюзов. Подозреваемая за рулем Kia Sportage выезжала из двора. Она сбила 16-летнюю девочку и 3-летнего мальчика, которые переходили дорогу в неположенном месте. Малыша госпитализировали, 2 сентября от полученных травм он скончался.

Автоледи грозит до 5 лет лишения свободы.

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