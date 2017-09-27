Тело нашли в душевой.

В Краснокамске при загадочных обстоятельствах погиб 16-летний воспитанник детдома . Его тело нашли в душевой.

"На теле нет видимых травм, следов крови. Поэтому я не думаю, что его убили. Но, опять же, со здоровьем у Саши все было хорошо. Ждем результаты экспертизы, чтобы узнать, что на самом деле случилось", - сообщила "КП-Пермь" двоюродная сестра мальчика.

Она рассказала, что подросток потерял мать, когда ему было 13 лет. Затем его с сестрой определили в приемную семью в Нытве. Через 3 года он отказался от приемных родителей, и весной 2017 года поступил в детдом. По имеющимся данным, у него были хорошие отношения с другими воспитанниками.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю отказались комментировать ситуацию "Уралинформбюро".