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В серовской школе умерла ученица26 сентября в 17:37

  • Текст

Прямо на уроке.

В школе №13 Серова скончалась ученица 11 класса. Трагедия произошла 26 сентября около 09.00. Девушке стало плохо на уроке, она потеряла сознание. Прибывшие в школу медики не смогли ее спасти.

"Серовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по данному факту. Имеются данные, что у девушки было определенное заболевание, которое и могло стать причиной смерти. Сведений о том, что совершалось преступление, нет", – пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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