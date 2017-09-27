Прямо на уроке.

В школе №13 Серова скончалась ученица 11 класса. Трагедия произошла 26 сентября около 09.00. Девушке стало плохо на уроке, она потеряла сознание. Прибывшие в школу медики не смогли ее спасти.

"Серовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по данному факту. Имеются данные, что у девушки было определенное заболевание, которое и могло стать причиной смерти. Сведений о том, что совершалось преступление, нет", – пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.