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В Екатеринбурге ночью полыхали легковушкиСегодня в 08:53

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На улице Новгородцевой.

В Екатеринбурге ночью 27 сентября 2017 года горели 3 автомобиля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре по адресу Новгородцевой, 41 поступило в 03.49. На площади 10 квадратных метров огонь повредил моторный отсек и салон Toyota Camry, а также кузовы Opel Zafira и ГАЗ-3105. В тушении пожара были задействованы 1 единица техники и 4 спасателя.

По словам очевидцев, огонь сначала охватил Toyota. Дым шел из-под капота.

Владелец Toyota Camry уже подал заявление в полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городской УМВД. "Хозяева двух других транспортных средств также установлены и обратятся в полицию позднее. По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия с целью установления очевидцев произошедшего, а также выяснения всех обстоятельств инцидента. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение", - уточнили в полиции.

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