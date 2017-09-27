На ребенка упали тумба с телевизором.

В Сургуте в одной из квартир на улице Быстринской 26 сентября 2017 года погибла 4-летняя девочка. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

По предварительным данным, ребенок потянул на себя дверцы тумбы, которая обрушилась. После этого на девочку упал стоявший на тумбе тяжелый телевизор старой модели.

Знакомые семьи пишут в соцсетях, что девочку воспитывала бабушка. С женщиной также живет ее несовершеннолетняя дочь и 5-летний внук – брат погибшей. Все они – выходцы из Узбекистана. По неподтвержденным данным, сейчас решается вопрос о депортации семьи. Пока дети находятся в инфекционном отделении одной из городских больниц.