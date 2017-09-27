Погиб мужчина.

26 сентября 2017 года на 73-м километре автодороги Горбуновское - Байкалово - Ирбит столкнулись КамАЗ и трактор.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, грузовик пошел на обгон в тот момент, когда движущийся впереди тракторист тоже начал выезжать на встречную полосу. От удара КамАЗ вылетел в кювет.

60-летний водитель грузовика скончался на месте.