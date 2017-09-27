Взрывы продолжаются.

Свыше 30 тысяч жителей Винницкого и Калиновского районов (Винницкая область) эвакуированы из-за пожара на складе с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСЧС Украины.

ЧП произошло вечером 26 сентября 2017 года в селе Калиновка на одном из крупнейших на Украине складов боеприпасов. Пожар спровоцировал детонацию снарядов. Взрывы продолжаются до сих пор, но уже не с такой частотой, как ночью.

В зоне поражения оказались близлежащие населенные пункты. Спасатели ликвидировали пожары в четырех жилых домах, в которые попали боеприпасы. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали два человека.

Уточняется, что на складе хранились ракеты систем залпового огня "Смер", "Ураган" и "Град". Воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания закрыто, передает "Уралинформбюро".